荷包又要失血！國際原油漲勢未停，下周國內汽柴油價依照機制預計再調漲每公升0.5與0.6元，不僅是油價連三漲，95無鉛新價恐衝上30.7元，將創近3年新高。對比年初，汽油每公升高出5.2元。

最近石油輸出國家組織及其夥伴（OPEC＋）決定不大幅增產，導致全球原油供應進一步吃緊，布蘭特原油上揚到每桶84美元，因此中油依照浮動油機制，必須再次調漲國內油價。

國內主力95無鉛汽油本周才重返30元以上，照機制，估計下周汽柴油得漲0.7與0.8元，不過因為95無鉛超過30元，中油就啟動油價平穩機制，吸收1/4漲幅，因此估計汽柴油漲幅縮減為0.5與0.7元左右。

如此95無鉛汽油新牌價會衝到30.7元，創下自2018年11月11日後，國內油價近3年新高。

對比年初95無鉛一公升25.5元，每公升多5.2元，以一台小客車平均加滿油箱50公升來說，下禮拜加一次就多260元油錢。

雖離周五期貨收盤價還有2天，實際調幅仍有變化，但下周油價續創近3年新高已可確定。

中油表示，OPEC+維持每周固定增產模式，未大幅回應擴產需求，加上近期全球搶煤搶氣，讓許多地區乾脆轉去買油，都是推升原油價格主因，評估近期會在80到90美元間波動。

國際油價往上走，中油有落後反應的庫存利益，可是國內油價目前實施平穩機制與亞臨最低價，雙重保險下讓公司汽油吸收1.4元，柴油吸收2.6元未漲，實際油品已虧60億元。

(時報資訊)