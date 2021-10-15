國票金控補足實體銀行拼圖，昨日宣布以每股17.21元、約新台幣337億元取得安泰銀行全數股權，雙方將透過現金與發行甲種特別股進行股權轉換，屆時國票金可同時擁有純網銀及實體銀行，且隨安泰銀併入國票金，為2005年起私募基金投資國銀歷史劃下句點。

金管會審查重視4要點 國票金併購安泰銀行，金管會銀行局副局長童政彰昨日表示，審查將會聚焦4重點，包含財務穩定、業務持續、大股東適格性及客戶、員工權益要被保障。

國票金、安泰銀昨日召開董事會，通過股份轉換案，安泰銀1股可換得現金9.46673元、國票金特別股0.493344股，相當每股17.212231元作為交易對價，依安泰銀於證交所上市股票之前1日交易收盤價，溢價率為1.2％。

國票金發言人邱銘恩表示，目前其他金控同業旗下均有實體銀行，鑑於銀行業之業務多元化，可提供完整之金融服務，並能創造穩定的經營收益，此項併購有利分散以投資銀行業務為主的國票金收益結構及經營風險。

邱銘恩表示，銀行業向金控集團集中化趨勢愈加明顯，國票金合併安泰銀後，將同時擁有實體銀行及純網銀，在市場區隔的經營策略規劃及業務差異化發展下，有助於健全各子公司經營發展，業務版圖趨於完整，法人金融、消費金融、投資銀行業務三足鼎立。

邱銘恩強調，與樂天合資的純網銀，將專注在金融科技發展及消費金融，而實體銀行會專注在一般商業銀行及客戶關係經營，也能跨足企業金融、信託及財富管理業務，會依其產業特性進行差異化經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升國票金經營綜效。

外界關心，國票金是否可以同時存續純網銀和傳統銀行，童政彰指出，純網銀是利用金融創新技術提供客戶服務，營造新的生態圈，金融業能有多元的獲利與服務客戶模式。純網銀的客群與傳統銀行是有區別，目前法規也沒有禁止。

安泰銀員工保障工作權

由於國票金現無實體銀行，不同於其他金控併購案例，國票金也承諾合併後，安泰銀維持既有獨立營運的實體與結構，期待全數員工能夠繼續留任，不僅維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，還保障3年留任工作權。

安泰銀是國內僅剩最後一家由私募基金入主的銀行，由於大股東隆力投資超過10年，早有出脫意願。

在大眾銀、萬泰銀、日盛金等金融機構陸續整併，如今安泰銀也嫁了，象徵私募基金投資國銀的浪潮，隨之終結。

(時報資訊)

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