民眾退休規劃意識抬頭，強調自動化投資的AI智能理財機器人不僅數位新世代接受度高，同時也深獲正積極衝刺退休準備金的青壯年族群青睞。以富蘭克林「國民理財機器人」客戶樣貌為例，約有近54％客戶年齡介於40～60歲之間，深究其主要使用原因，在於「國民理財機器人」能輔助解決：（1）不知該何時進場、（2）沒時間研究、（3）不知該選何檔產品等三大投資人最常見的困擾，加上每月最低五千元即能入手4～5檔基金投組，並享有「24小時監控市場」及「投資組合再平衡」等VIP級理財服務，讓投資變得輕鬆簡單易上手，是數位金融轉型下的趨勢典範。

有別於業界大多僅提供單一理財機器人，富蘭克林已研發有二款特色不同的國民理財機器人，「機器人1號-富智能」主打透過AI技術預測市場趨勢，並運用演算法計算出符合效率前緣的最適投資組合，適合透過長期穩健投資達成理財目標的；「機器人2號-富動能」主打運用「動能策略」替客戶挑選強勢市場、強勢匯率，並提供業界少見的「不定期再平衡」功能，當市場大跌時可適時調整到相對安全的部位，降低投資風險，待市場反彈再靈活調整至強勢標的，以因應多變詭譎的金融市場。

根據富蘭克林投顧統計，自9月份智能理財服務搭配零手續費優惠推出以來，「國民理財機器人」整體申購金額相較前月成長達2.5倍，申購人數更超過3倍，另統計2009年至2021年7月底「國民理財機器人」RR4投組績效回測數據，「機器人1號-富智能」平均年化報酬率為9.8％；「機器人2號-富動能」平均年化報酬率達16.9％，穩健績效勝過同期MSCI世界指數表現，展現追漲抗跌能力，適合追求退休等長期理財目標的投資人搭配運用。

(時報資訊)