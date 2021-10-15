民眾養寵物人口大增，更因寵物看病沒有健保，各產險寵物險愈來愈受青睞，據保發中心統計，寵物險今年前八月投保金額已近5千萬元，年成長127％，其中華南產險投保金額該公司前八月年成長逾365％；第二名則是國泰產險成長逾65％，兩家公司寵物險市占率即占了80％，其他七家產險公司寵物險則分食剩下兩成。

依保發中心資料顯示，華南產險今年前八月累積承保件數為21,619件、簽單保險費為6159萬元，較去年同期成長366％，目前市占率為61.53％，為業界第一。國泰前八月保費收入約1,806萬元，與去年同期比較成長66％。

即使在疫情期間，華南產險表示，就算在2021年三級警戒期間（5～7月），因該公司通路包含網路要（投）保，故對業務成長較無明顯影響，累積承保件數為8,879件、簽單保險費為2552萬元，仍較去年同期成長313.92％。

除了供該公司業務人員招攬、民眾也可網路投保，另也有與英國凱萊保代、東森保代、大誠保經、錠嵂保經等多家通路合作銷售。

華南寵物險熱賣之處，據產險業通路表示，華南產險寵物險「無自負額、理賠次數」之限制，還有貓狗有差異化保費，另有「重新取得費用補償、旅遊行程取消補償」等創新保障，並推出米得寵（混種犬貓）網路專屬投保專案等。

國泰產險表示，該寵物險成長原因可歸因為線上投保手續簡便，此外疫情期間，保戶可以在家即可用一指投保寵物險，免除人與人接觸。此外，國泰目前提供兩種寵物保險商品供不同客群選擇：第一種，寵物綜合保險包含寵物生病及意外發生時的醫療費用，保費也依犬種和年齡有所不同。

第二種是寵物意外綜合保險，最大特色為不限品種、年齡投保，保費較低，一張千元有找，讓寵物萬一在意外發生時也能夠有醫療的保障。

國泰產險是第一家推出寵物保險癌症方案，除了一般疾病醫療外，還有理賠癌症病理檢驗及化療等醫療費用，讓寵物多一層保障，減低飼主醫療費用的負擔。

(時報資訊)