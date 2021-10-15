為利電子支付機構及電子支付機構與銀行間之跨機構資訊流及金流互聯互通，金管會核准財金公司辦理「跨機構間支付款項帳務清算」及「電子支付跨機構共用平臺」業務，對此財金公司指出，不僅以後電支及銀行之間可以直接轉帳，財金公司也將比照銀行轉帳給予手續費優惠，轉帳金額500元以下，每帳戶享每日一次免手續費。

財金公司表示，後續將依金管會指示，配合電支機構系統開發進度，辦理「繳費」、「繳稅」等跨機構服務上線，現在市場上已開業的八家電支機構業已經全數在9月加入「電子支付跨機構共用平台」，並自即日起，開通跨機構「轉帳」服務。

不論是電支機構間之帳戶互轉，或是電支帳戶與金融帳戶間之轉帳都可直通，民眾可透過電支機構App，或是金融機構的行動銀行、網路銀行及實體ATM等通路，比照現行ATM轉帳，整體支付市場運作效率將有更大的提升。

對於「電子支付跨機構平臺」上線後預期發揮的功效，負責維運該平台系統作業的財金公司也說明，該平台串聯各電支機構與金融機構，使跨機構間的資訊與金流得以互聯互通，且該平台也將提供各支付業者快速的後端款項結算服務，因此更能有效提升各支付業者的交易安全及效率。

在此同時，電支機構亦能發揮彼此優勢，產生互利共通的綜效，擴大電支機構之業務範圍及拓展應用場景，滿足消費大眾多元的行動支付需求，未來也能創造更多元優質的跨機構行動支付服務。

(時報資訊)