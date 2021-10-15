過去各電子支付間無法互相轉帳，即日起，八家電子支付間可以跨機構「轉帳」，甚至還可以跟銀行帳戶互相轉帳了。

現行市場上已開業的8家電支機構業已經全數在今年9月加入「電子支付跨機構共用平臺」，各電支機構的跨行金融機構代號也出爐了。分別為悠遊付390、一卡通391、愛金卡392、國際連394、橘子支付395、街口支付396、歐付寶397、簡單付398。

即日起，開通跨機構「轉帳」服務，不論是電支機構間的帳戶互轉，或是電支帳戶與金融帳戶間的轉帳，通通都可以了。

金管會9月核准財金公司辦理「跨機構間支付款項帳務清算」及「電子支付跨機構共用平臺」業務，提供跨機構間轉帳、繳費及繳稅等金流服務。

電支業者指出，現在民眾可透過電支的APP，或是金融機構的行動銀行、網路銀行及實體ATM等通路，比照現行ATM轉帳，輸入轉入的金融機構代號，輸入電支機構代號390～398，加上轉入帳號，就可輕鬆完成跨機構轉帳。

至於轉帳費率，跟現行一般金融機構機制相同，除了轉帳金額500元以下，每帳戶享每日1次免手續費外，部分電支機構也祭出優惠方案，可到各電支APP或官方網站查詢。

財金公司指出將持續依金管會指示，配合電支機構系統開發進度，辦理「繳費」、「繳稅」等跨機構服務上線，嘉惠社會大眾。

一卡通董事長李懷仁強調，之前就積極思考未來電支間可以互相轉帳後的衝擊，經過研究後，國內外有很多轉帳走到電話號碼轉帳，由於行動電話號碼具備獨特性，且需要雙證件驗證，等於是另類的身分證字號，因此一卡通也已預作準備，「電子支付跨機構共用平台」上路後，將進一步申請可行作法。此外，跨境支付服務、國內外小額匯兌等業務也在規劃中。

悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，電支電票兩法合一的精神鼓勵支付業者與不同的數位平台做介接合作，補足民眾需求，例如降低金融商品與理財性商品的線上資訊獲取門檻，便捷相關的購買路徑，或是對於不同通路產生的紅利積點回饋，也能交叉應用。

愛金卡公司指出，新法大幅增加電子支付業者可經營的業務後，開放跨機構間互通之金流服務，更能滿足消費者實際的使用情境，符合支付工具虛實整合之發展趨勢。

(時報資訊)