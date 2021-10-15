大陸今年來監管改革浪潮一波接著一波，遍及房地產至科技等多個行業，衝擊全球投資人對陸股的信心。

儘管變數超多，但近期仍有數家法人持續發布可以留意陸股投資潛力報告，對於陸股後市不必太過悲觀。

富達國際首席投資長Andrew McCaffery在富達國際大陸市場展望記者會上表示，近期大陸加強監管的舉措，應解讀為促進經濟持續增長及社會平等、並逐步轉型至消費主導型經濟的手段之一，並呼籲投資人勿因大陸監管項措而忽視陸股未來前景。

鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，評估大陸資本市場仍具韌性，適合全球投資人作長線投資。富達國際亞太區首席投資長Paras Anand則表示，若比較人民幣與陸股的跌幅，可以發現並未出現預期的資金外流情況，反映大陸資本市場的韌性。

過去十年大陸持續改革市場並與國際接軌，致力發展其資本市場及推動人民幣國際化，為大陸境內及海外投資人創造一個穩定的投資環境。

大陸政府表明「三座大山：房地產、教育和醫療，是扭轉收入不平等情況的關鍵。因大陸將建構邁向「共同富裕」的框架，短期內投資於三座大山相關領域也許較難獲利。投資人目前可能經歷短期陣痛，但改革應可為投資人帶來長遠效益。

針對陸股投資標的，法人相對看好特定類股，台新投信認為，展望未來五年，最值得關注的三大投資領域，分別為「消費、科技、綠色」，不僅政策受益，同時也因經濟和產業的轉變，未來成長性值得期待，亦有機會反映在股價表現，建議優先布局相關政策受惠股。

安聯投信指出，相對看好再生能源、電力設備，另外，限電也有望加速輸配電系統改革，進而提升對於特高壓、智能電網、電網自動化設備等需求增加。富達國際則指出，主動投資策略投資陸股較能找到符合政策的標的如綠色能源、半導體、新基礎建設、電動車供應鏈、人工智慧，及高端製造業等。

(時報資訊)