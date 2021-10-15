根據內政部統計，國人平均壽命再創新高，平均達81.3歲，凸顯退休金規劃更重要，近期美國公債殖利率彈升及疫情影響，市場震盪劇烈，此時規劃退休理財，投信建議納入信用評等較高的投資等級債基金，具有波動度較低、長期投資正報酬機率高的雙優勢，應會是順利達成準備退休金的好幫手。

瀚亞投資指出，近期美國聯準會（Fed）已準備開始縮減購債計畫，未來升息啟動而寬鬆不再，金融市場勢必面臨更高不確定性與波動，長期退休金規劃，不妨利用較高信評商品，達到穩定波動。

根據Lipper統計各類型資產近五年年化波動度，投資等級債僅有5.93％，明顯低於高收益債券的8.09％，及新興市場債券的8.47％，若與S&P500指數近五年波動度14.96％相比，代表相對於股市的波動差距更大。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，全球資金寬鬆有利整體新興金融市場，且受惠大陸主被動產能外移與替代，及歐美需求增強，新興市場保持強勁而且優異成長趨勢。

看好地產與消費品等，受惠中產階級增加及經濟成長產業，與具長期穩定現金流的ESG再生能源等相關企業發行的新興投資等級債。

群益投信固定收益部基金經理人葉啟芳認為，固收資產因全球經濟與企業獲利改善，支撐信用市場穩定，高收益債違約率估低於長期均值，股債市報酬相關性回到負值區間，固收資產平衡波動的配置價值提升，資產品質較佳又具收益優勢的優先順位高收益債、次順位金融債等值得留意。

瀚亞投資強調，投資級債長期投資勝率也高，統計美元投資級債指數2000～2020年的年度報酬率多為正報酬，平均6.2％，最高單年度報酬率可達19.8％，近20年僅四次單年度績效為負報酬，可利用定期定額方式介入，順利執行退休金準備計劃。

(時報資訊)