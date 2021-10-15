統計過去十年來A股在十一長假後表現，迎來反彈有較高概率，先前大陸政治局會議提出穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕、增強宏觀政策自主性，綜合財政與貨幣政策做好跨周期調節，第四季預計維持易鬆難緊，流動性合理充裕，A股仍然有機會展現強韌，激勵長假後反彈概率升高。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，觀察大陸對限電限產的糾偏速度會加快，保供穩價政策效果逐步顯現，將緩解市場對基本面的憂慮。統計十一長假後，家電、醫藥生物、食品飲料等大消費板塊表現好，普遍都有超過50％上漲機率，進入第四季延續「金九銀十」消費旺季，白酒等消費整體表現平穩、動銷順暢，市場預期動銷有望保持良好趨勢，消費板塊可望崛起。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，大陸疫情獲控制，隨疫情好轉，預計9月基本面開始逐漸好轉，且十四五規劃啟動，制定未來五年經濟願景和發展目標，政策受益產業有明顯超額報酬。展望未來五年最值得關注的三大投資領域，分別為消費、科技、綠色，因經濟和產業轉變，未來成長性值得期待，可優先布局政策受惠股。

富蘭克林華美投信認指出，大陸基本面並不看壞，短線消息紛雜難免引發波動，且中美貿易關係，目前轉偏樂觀方向發展，提振投資市場的信心，加上A股超跌、外資回流匯入的帶動，第四季可望出現反彈，將具有一定的表現空間。

日盛中國戰略A股基金研究團隊強調，大陸經濟下行趨勢，局部地產信用風險釋放，進一步提升流動性相對寬鬆預期，預計全年結構性行情為主。

板塊關注政策扶持類股，關注整體因政策維穩及財報因素，重點以高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏、科技、醫療保健相關類股為主，並搭配內需消費的核心資產。

(時報資訊)