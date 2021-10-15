陸股主要板塊本益比變化 統計A股資金面動向，近期兩市成交熱度持續處於高位，日成交金額連續突破人民幣兆元，陸股通北上資金今年累計流入人民幣2,865億元，超過去年全年水準。

雖然恒大、限電事件影響，外資進出波動放大，但A股盈利好、估值低的雙組合，仍具備高投資性價比，A股表現仍可期，布局A股基金績效看好。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸政策將從多個維度對經濟增長提供支撐，除穩健偏寬的貨幣政策，和適度發力的財政政策外，還將重點通過結構性政策，支援中小企業的生產經營情況。

預計製造業和基建投資將延續改善，消費景氣也有望回升，短期基本面焦慮將被修正。且外資對A股配置明顯偏低，長期具淨流入空間，市場期待第四季行情表現。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷認為，近期陸股波動不小，恒大事件引發市場對地產行業的擔憂，加上限電措施，因採煤國企已承諾增產，限電問題有望緩解，再加上官方強調做好「跨週期調節」，在經濟復甦放緩下，預計後續財政、貨幣刺激政策有望出台，帶動陸股表現後市不看淡。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄分析，大陸變種病毒疫情已獲控制，預計第四季基本面開始逐漸好轉，且貨幣政策持續寬鬆步調，強調保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，人行重申加大信貸對中小企業支持力度，下半年仍有機會推動降準或定向降準，有助進一步挹注股市資金活水，將推升陸股後市漲升行情。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，陸股把握低估值週期板塊近期的超額收益機會，低估值結合邊際轉暖，金融基建板塊業績端和估值端，受惠政策托底，具較好性價比，及高景氣新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等板塊，都是後續可關注焦點。

(時報資訊)