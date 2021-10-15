近期投資人對通膨升溫的疑慮加深，美國公債殖利率大幅走高，全球股債市震盪回檔。面對全球利率逐漸升高的環境，投資人不妨選擇複合型債券基金做為投資組合核心部位，藉由多元化的投資降低單一債券的波動風險，不過複合型債券基金的投資策略與風格差異性大，建議選擇投資策略靈活且不受指標指數限制的複合型債券基金。

在境外複合型債券基金中，今年下半年甫進入台灣市場之野村基金（愛爾蘭系列）─全球多元收益債券基金憑藉著靈活且多元的投資策略，成功吸引台灣投資人目光。此檔基金經理人賀昱誠（Richard Dickie Hodges）表示，預期利率（特別是在美國）在兩年內會比現在更高，雖然無法確定美國何時將開始升息，但對於美國聯準會（Fed）來說，零利率並不「正常」，而且聯準會更願意將短期利率控制在接近1％的水平，預估2022年下半年啟動升息的機率較高。

賀昱誠指出，維持美國短天期公債的期貨空單部位，並通過期貨選擇權交易增加了這一防禦部位，進一步使基金可受益於2年期和5年期公債殖利率的溫和上漲，在FOMC會議之後，公債的空頭部位受惠於隨後的殖利率走高，為基金帶來正報酬，加上基金持有約四成的美國短天期公債作為流動部位，在市場震盪下發揮了抑制淨值波動的作用。

此外，殖利率具有吸引力的另一個領域是新興市場債，在俄羅斯和南非當地貨幣主權債中，目前到期殖利率分別超過7％和10％，這類主權債券大部分風險來自於該國匯率波動，基金持續對當地貨幣避險以降低匯率波動對基金淨值的影響，而且目前承作遠期外匯的成本低廉。

埃及強勢貨幣主權債也是持有標的之一，到期殖利率超過9％，如果美國公債殖利率未來逐步上升，這些新興市場主權債券的高殖利率將可吸收這波衝擊。

(時報資訊)