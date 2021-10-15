隨著美國經濟重啟，強勁的企業成長動能加上進入升評循環，將有助高收益債違約率持續下滑，高收債後市看俏。

野村投信指出，在今年底前美國經濟將持續以5～6％的年增率成長，2022年的經濟成長率則可望維持在4.5％的水準，不僅美、歐的製造業表現亮眼，服務業也可望接棒支持經濟復甦。但在大環境看好下，仍有少數負面因子需留意，除了大陸監管制度變化帶來的影響，有鑑於供應鏈短缺問題仍為通膨主因，年底需密切關注歐美耶誕假期的貨品庫存狀況。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，目前大環境仍有利高收債的表現，惟須留意供應鏈緊縮問題是否持續影響經濟成長，交貨時間指數攀升、新訂單增加但庫存不足顯示供應鏈可能存在斷鏈疑慮。操作上，建議優先布局短天期高收益債，以因應美債殖利率波動較大影響，選定有贖回機會的債券賺取贖回收益。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，聯準會考慮縮減購債，目的是避免經濟過熱，並且為下一次的衰退預留空間。整體資金動能仍舊相當充沛。

安本標準投信投資長彭炫通分析，前一波央行的購債計畫，已推升債券價格，將使得收益率弱化。

在這輪周期，將投資組合轉向政府公債及投資等級債的配置策略已不再合乎時宜，建議想要追求收益的投資人，不妨將資金移向受惠於經濟復甦且相對便宜的高收益債與新興市場債。

合庫美國短年期高收益債券基金經理人陳柏翰表示，美國短期間不至於馬上升息，但考量當前實質利率接近歷史低點，中長期來說美債殖利率仍有走升的機會，這對於存續期間較長的高收益債券顯然衝擊較大，建議可留意短存續期的高收益債，以降低利利上揚所帶來的波動風險。

歐義銳榮歐洲高收益債券基金總代理第一金投信指出，歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，因此建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。

瀚亞投資認為，美國經濟的強勁表現，進一步提升企業獲利水準，有助美國高收益債券表現，同時隨著違約率看跌，利於投資人長期持有。建議看好美國前景的投資人，可以將美國高收益債券基金納入投資組合，增加收益來源。

(時報資訊)