台股近期震盪，但隨著第四季美國感恩節、耶誕節消費旺季行情到來，以及台灣疫情受控、消費信心回升，10月振興券發放，配合疫苗覆蓋率提升，都有助內需動能回升，台股後市看俏。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，從評價面來看，台灣企業的股東權益報酬率(ROE)較過去提高，目前居於新興市場之冠、全球第二高水位，在台股本益比降至15倍的相對低檔之下，股價修正後的逢低進場良機已經浮現。經驗顯示，9～10月通常是逢低進場布局的時點，只要經濟處於擴張，即使動能下滑，股市依然後市可期。

詹祖光指出，今年下半年至明年上半年，半導體成長動能可望延續，如晶圓代工、ABF載板、矽晶圓等。而車用IC缺貨，使得今年車市不如預期，需求延至明年。

此外，因今年零件缺貨、疫情停工，運輪量能不夠，明年需求遞延，或需要建立安全庫存的還有電源管理等特殊應用IC、筆電、電視、網路交換器、伺服器、單車、衣服、鞋子等消費品。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現，半導體、電子零組件、光電等企業，營收獲利都較去年同期大幅成長，吸引投資人青睞。

曾萬勝指出，隨著疫苗大量施打，經濟復甦動能逐漸轉強，全球將迎接40年來最大的需求爆發潮，包括：短期的供應鏈庫存回補、中期的財政擴張措施、長期的數位升級需求，將同時嘉惠台灣出口製造業與全球創新科技產業，業績具爆發潛力。

元大投信台股基金研究團隊指出，全球景氣進入換檔階段，資金面依舊寬鬆，目前加權指數來到近兩年本益比平均負兩倍標準差位置，回測下檔支撐氛圍濃厚，建議近期密切關注，如支撐力道強勁，可視為中長期相對佳的進場機會。第四季台股投資策略，可逢低布局台股主動式基金，更有機會亂世求勝。

日盛上選基金研究團隊指出，台股將迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現可期。產業方面，半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是四大亮點族群。

(時報資訊)