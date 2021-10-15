台股從5月的本土疫情、7～8月變種病毒擴散全球、9月大陸恒大事件及能耗雙控、美國債務上限等多重衝擊，出現較大震盪，觀察今年以來，台股遭遇利空急跌，但急跌後往往伴隨V型反轉，主要均來自強勁經濟成長動能與企業基本面亮眼，上市櫃公司獲利營收續成長，台股第四季不看淡，布局台股基金表現可期。

日盛上選基金研究團隊指出，今年預估經濟成長坐五望六，創2011年以來最佳，下半年到2022年為穩定增長，且上半年上市櫃獲利約1.98兆元，創歷年同期新高，預估全年可望接近4兆元，年增率將超過50％。也使得預估本益比回落至近14倍，低於五年平均的14.8倍，凸顯投資價值。第四季迎接電子旺季、政府振興方案，台股將有表現。

群益投信表示，台股受疫情影響鈍化，企業獲利處於上修循環，且疫苗陸續到達，疫情控制穩定，加上市場資金充沛，台股將反映基本面。後續關注通膨及聯準會縮減購債，台股可能震盪加劇，但長期趨勢往上不變，大盤拉回就是買點，尤其科技電子要角，仍是第四季重點所在。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，近來台股持續量縮，及通膨危機加速資金撤離，後市需特別留意半導體產業庫存金額升高，第四季銷售旺季表現，若數據不佳，恐進入庫存修正。電子首選速度革新帶動價量成長，優於整體電子業的高速傳輸IC設計，傳產關注受惠石油價格飆升的塑化上游。

日盛上選基金研究團隊強調，歐美經濟邁入復甦帶動企業回補庫存的需求，並支撐台股企業獲利維持上修，10月之後預期限電影響漸趨緩。電子業關注焦點，以供不應求的半導體、iPhone為主的5G手機、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主。傳產以股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群，後市可多加留意。

(時報資訊)