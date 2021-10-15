華新（1605）9月營收143.95億元，寫四年同期高，月增7.27％、年增35.04％。14日股價發動攻勢，上漲3.62％，收在24.3元，成交量放大至1.86萬張。

　觀察三大法人動向，外資買超6,851張，投信買超41張，自營商買超185張，合計買超7,077張。

　法人指出，華新除9月營收創高外，第三季營收422.63億元，則來到近一年高點，季增7.82％、年增48.76％；累計前三季營收1,103.17億元，年增35.29％，逼近去年全年。

　法人指出，華新不銹鋼事業受惠銷售量與價格，業績持續成長，且中國大陸對原物料限制出口，產線供給更吃緊、價格漲幅更大，訂單能見度維持1～2個月，第三季獲利將進一步成長，下半年營運表現優於上半年。

　華新因應國際原物料報價飆漲，近半年來持續調漲不銹鋼盤價，其中，10月盤價受到上游供給嚴重吃緊，300系與316系每公噸調漲3,000元，400系則每公噸上漲1,500元。

　＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

#華新 #外資 #買超

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀