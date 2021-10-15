華新（1605）9月營收143.95億元，寫四年同期高，月增7.27％、年增35.04％。14日股價發動攻勢，上漲3.62％，收在24.3元，成交量放大至1.86萬張。
觀察三大法人動向，外資買超6,851張，投信買超41張，自營商買超185張，合計買超7,077張。
法人指出，華新除9月營收創高外，第三季營收422.63億元，則來到近一年高點，季增7.82％、年增48.76％；累計前三季營收1,103.17億元，年增35.29％，逼近去年全年。
法人指出，華新不銹鋼事業受惠銷售量與價格，業績持續成長，且中國大陸對原物料限制出口，產線供給更吃緊、價格漲幅更大，訂單能見度維持1～2個月，第三季獲利將進一步成長，下半年營運表現優於上半年。
華新因應國際原物料報價飆漲，近半年來持續調漲不銹鋼盤價，其中，10月盤價受到上游供給嚴重吃緊，300系與316系每公噸調漲3,000元，400系則每公噸上漲1,500元。
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(時報資訊)
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