台積電（2330）法說會報喜，市場資金出現先卡位現象，14日股價漲2元，漲幅0.35％，收573元。
本土法人持續力挺台積電，投信連十二買台積電，14日買超316張，自營商也買超466張，外資賣超縮小至225張，三大法人合計買超557張。
台積電公布第三季財報，營收為4,146.7億元，季增11.4％，年增16.3％，位於財測區間上緣，主要由智慧型手機、HPC、IoT及車用電子等四大平台營收成長帶動。
第三季晶圓出貨量為364.6萬片，季增5.7％ ，年增12.5％。毛利率為51.3％，季增1.3個百分點，年減2.1個百分點，位於財測區間上緣，主要是因後段封測獲利能力提升及產品製程組合改善。
營益率為41.2％，季增2.1個百分點，年減0.9個百分點，優於財測區間。淨利為1,563.6億元，EPS為6.03元，皆優於市場預估。
台積電第四季財測預估營收區間為4,312～4,396億美元（假設匯率28.0元），中值為4,354億元，季增5.0％，優於市場預期，預期5奈米製程的強勁需求，將支持營收持續成長。
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(時報資訊)
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