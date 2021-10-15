台股近期因大陸、美國經濟議題拖累下波動劇烈，所幸下方年線具有強勁支撐，長線資金有望陸續回籠，產業景氣無虞的如矽智財智原（3035）、第三代半導體漢磊（3707）等個股吸引投信續買，股價展現強勁支撐力道。
智原為矽智財（IP）大廠，14日股價下跌1.5元，跌幅1.14％，收在130元，雖日K連二黑，但仍守穩5日線。投信14日買超智原350張，為連四日買超。
漢磊14日股價跌5元，跌幅4.1％，收117元，日K連二黑，穩住10日線。外資買1,079張，由賣轉買，投信買超313張、連七日買超。
法人看好智原訂單能見度高，對智原今年及明年業績抱高度期待，其中ASIC、IP優於先前預期。由於智原過去開案進入量產的動能強勁，IP業務也有所提升，今年ASIC、NRE、IP三大業務年增幅皆兩成。
智原耕耘案件陸續發酵，自2015年起累積接案量已達248件，其中進入量產的僅80件，尚有150件可陸續進入ASIC量產階段，量產的成長循環才剛開始。至於IP部分，全年在聯電漲價效應帶動下，智原IP會跟著進補。
漢磊交易熱絡，因此主管機關要求公布財報。漢磊自結8月每股淨利0.06元，累計7月及8月每股淨利達0.11元。
(時報資訊)
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