近期台股震盪整理走勢，14日加權指數開高震盪收16,387.28點、小漲0.24％；強茂（2481）、朋程（8255）兩檔車電概念股上演震盪上揚行情，強茂股價收89元、漲幅1.83％，朋程收盤價210.5元、上揚3.69％，可留意相關認購權證。

　強茂2021年前9月營收104.34億元，年增幅39.26％，9月營收12.50億元，月增幅1.52％及年增幅26.27％。2021年上半年稅後盈餘8.54億元及EPS 2.57元，優於去年同期獲利3.99億元及EPS 1.20元；第二季稅後盈餘5.62億元及EPS1.69元，高於去年同期獲利2.97億元及EPS 0.89元。

　近期消息面晶圓代工廠Q4將拉高車用晶片產能，有利搭配使用的二極體出貨成長，強茂等二極體廠Q4業績動能續看好。10月來外資先連三日買超強茂4,747張後，再連五日調節3,013張，14日轉買超896張，近六日投信也有加碼1,707張。

　朋程2021年前9月營收28.90億元，年增幅34.92％，9月營收3.09億元，月增幅20.56％及年減幅6.49％。2021年上半年稅後盈餘2.66億元及EPS2.92元，高於去年同期獲利0.45億元及EPS0.50元；第二季稅後盈餘1.11億元及EPS1.22元，明顯優於去年同期虧損0.27億元及每股虧損0.3元。

　法人看好車用電子出貨商機，朋程高效能二極體（LLD）出貨量逐年增加，上半年出貨量2,020萬顆，今年出貨量上看5,500萬顆，挹注業績成長。近期外資短線進出朋程，12日買超409張、13日轉賣超812張，14日再買超1,115張；10月來法人淨買超量1,781張，外資及投信同期間各買超780張、822張。

(時報資訊)

#強茂 #稅後盈餘 #朋程

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