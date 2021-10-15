晶圓代工龍頭台積電（2330）14日召開法說會，重申產能將吃緊至明年，亞系外資搶先調升二線晶圓代工聯電（2303）、世界先進（5347）目標價，激勵9月來股價重挫的聯電、世界，14日吹起反攻號角，上漲0.53％、1.81％。
權王台積電短線股價表現「積弱不振」，近一個月重挫逾6％，惟14日法說會不僅「打臉」外資先前釋出的庫存調整及砍單疑慮，重申產能將一路吃緊至明年。
法說會前夕，外資對台積電目標價晉升千元級呼聲再起，連帶二哥聯電也備受關注。不僅有外資喊出119元天價預期，距離14日收盤價56.7元，有翻倍成長空間；其餘目標價也多落在逾90元水準，看好聯電股價加入「準百元等級」行列。
聯電9月營收187.51億元，雖中止連四個月創高紀錄，仍寫下歷史單月次高。市場近期也傳出，聯電將於第四季啟動第四波漲價，11月平均漲幅一成，部分製程漲幅則上看15％。
亞系外資分析，二線晶圓代工大廠調漲晶圓代工價格後，未來幾季均可望持續享有營收、毛利的上揚加乘。而聯電具備優異12吋成熟晶圓定價能力，可望助攻其第四季毛利率衝上38.6％，全年毛利率上看33％、2022年則有望飆破「四成大關」攀高至44.6％，2023年維持45.8％的高檔水準。
至於世界先進，9月營收41.71億元，月增3.5％、年增46.4％，創下單月歷史新高紀錄；第三季營收則為118.77億元，季增17％，9月、第三季及前九個月營收同創新高。受惠產品價格調漲、產品組合轉佳，法人預估，世界第三季平均銷售單價（ASP）將再提高11～13％
此外，在8吋晶圓需求吃緊下，世界截至今年底產能利用率均可望呈現滿載，外資也將其目標價由165元調升至180元，重申「買進」評等。
(時報資訊)
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