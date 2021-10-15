近期美元指數持續上揚，美國勞動統計局公布9月份非農就業人數，僅較上月新增19.4萬人，大幅差於市場預期，但失業率意外降至4.8％，加上薪資持續呈現成長態勢，美國就業市場的勞動力需求仍強勁。
儘管勞動參與率下降導致新增就業人數不如預期，市場對聯準會（Fed）今年開始進行縮減購債的預期不變；而資金回流美元資產帶動美元指數持續走高，10月12日最高來到94.56點，逼近去年9月底高點位置。
根據10月12日芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，2022年12月升息的機率預估已大幅提升至85％，意謂著Fed可能於今年11月宣布開始進行縮減購債行動，最晚也將在12月開始啟動，並於2022年底開始進行升息動作。
觀察CFTC大額交易人籌碼，以投機為目的的槓桿基金對日圓及歐元看空力度持續增加，目前歐元期貨淨空單部位達到69,196口，日圓期貨淨空單部位42,806口，整體投機資金看多美元力度持續增加。
國泰期貨證期顧問部分析師吳品杉表示，能源緊張及供應鏈問題導致各國央行對通膨擔憂逐漸加劇，聯準會縮減購債（Taper）可能在11月開始，資金回流美國市場推升近期美元走揚；從利率市場觀察，近期美國10年期公債殖利率快速彈升，10月8月收盤站上1.61％後隨即滑落，10月13日收在1.56％。
然拆解美國10年期公債殖利率變化發現，此波殖利率上揚主要由通膨預期上升所致，9月20日以來美10年期公債殖利率上升約0.25％，然而實質利率僅貢獻0.02％，剩餘的0.23％皆由通膨預期上升所致。
從技術面上觀察，目前美元指數逼近去年9月25日所形成的頸線位置，頸線關卡壓力將壓抑美元指數短線走勢，然而目前季線持續上揚，技術型態雙底逐漸成型，技術面以偏多看待；整體來說，實質利率受到壓抑以及短線技術面上面臨頸線壓力區下，美元指數短線將進行整理。
隨著美國縮減購債展開，以及美國經濟復甦力道相對強勁，加上技術面底部逐漸成型，投機籌碼持續看漲下，整理過後仍有機會持續走高，維持對美元指數偏多看法不變。（國泰期貨提供，李娟萍整理）
(時報資訊)
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