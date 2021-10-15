隨著美股呈現反彈激勵，14日台股呈現開高震盪格局，但早盤再度挑戰16,500關卡後，台股便拉回區間整理，留長上引線，盤中震盪整理，終場指數上漲39.29點，漲幅0.24％，收在16,387.28點，成交金額為2,587億元。
三大類股全面上漲，傳產與電子分別上漲0.48％與0.19％，金融下跌0.05％。
次族群部分，貿易百貨、玻璃陶瓷與航運類股相對強勢，分別上漲3.95％、2.76％與2.73％，油電燃氣相對弱勢，下跌1.8％。
台指期上漲84點至16,405點，價差部分，台指期轉為正價差17.72點，電子期轉為正價差0.95點，金融期轉為正價差3.14點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,161口至8,812口，外資現貨買超34.29億元，期貨淨空單減少2,309口至16,127口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少362口至4,124口。
群益期貨則指出，台股於亞股之中偏弱，但在台積電第三季財報優於預期下，短線有利台股在大區間底部築撐。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面台股近期仍屬量縮整理格局，短線在10月5日低點支撐不破下，短線的拉回，依舊可偏多操作台股。
(時報資訊)
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