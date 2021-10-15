受惠短鏈供應布局，且有轉單效應，紡纖紗、布、成衣一貫廠宏遠（1460）14日在法說會上指出，多元生產據點布局，獲得品牌廠青睞，訂單能見度已到明年第一季。
目前布料事業產能利用率已超過100％，再加上漲價效應，今年營運可望呈「逐季成長」。
宏遠認為，台灣台南、大陸上海、泰國拉佳布里、美國北卡羅萊納州、非洲衣索比亞、美洲海地等區域式六國生產，成為多聚落和彈性調度的絕對生產供應優勢，在疫情期間及後疫情時代，更能爭取品牌客戶的訂單。
而宏遠的全球六廠區域連結、資源整合，各點短鏈合作，建構完整價值鏈，在中美貿易戰持續、疫情加速供應鏈大洗牌、中國大陸「能耗雙控」造成供給降緩、棉價飆漲之下，宏遠表示，轉單效應更明顯增加。
從第三季起陸續調漲報價，加上訂單量增加，宏遠預期，第四季的營運還有衝高空間，今年營運「季季高」的目標應可達成。
(時報資訊)
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