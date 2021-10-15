網具大廠金洲（4417）原本預估今年需求上升，帶動今年營收走強，詎料，出現越南三個廠因疫情停工、以及大陸昆山廠限電停工的局面，導致今年前三季營收「紅翻黑」，年減近5％，幸好，網具產能占比達50％的越南三個廠，已經獲准復工，要力拚符合越南「三綠」政策，逐步全面恢復產能。
金洲截至今年前八月營收約16.89億元，年增1.54％，不過，因持股100％的越南金洲廠、持股100％的越南金達、以及持股37.61％的越南金泰廠，從7月下旬因越南疫情而被迫停工，加上大陸昆山廠因限電停產，導致9月單月營收腰斬，進而拖累前九月營收「由正轉為負成長」。
金洲發言人羅國榮14日表示，金洲越南子公司越南金洲公司、越南金達公司、以及越南金泰公司，因為越南的「三就規定」而停工，但，目前已取得當地政府同意，得依要求條件分階段復工。
羅國榮指出，越南三個廠將根據員工施打疫苗、居住區綠區、以及工廠綠區的「三綠政策」，逐步復工，希望在短期內回復過去的正常產能。
他說，金洲網具的產能，越南三個廠合計約占50％，台灣和印尼廠合計約25％到30％，大陸昆山廠約占20到25％，供貨範圍包括歐洲、美洲、亞洲、以部份非洲客戶。
羅國榮表示，越南廠停工難題，已經解決，現在就等大陸限電問題的解方出現。他說，去年疫情的確衝擊全球網具需求，但，今年以來，網具需求已經回升，原本預期今年會有好成績，沒想到，碰到越南廠和大陸廠的停工問題。
(時報資訊)
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