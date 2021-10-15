系統電子（5309）9月營收為2.30億元，月增11.53％、年成長82.74％，累計今年前三季營收為17.60億元，年成長91.72％。

9月營收受惠於儲能市場需求持續上升，胎壓偵測器（TPMS）動能成長穩定，營收相比去年呈現近倍數成長。

看好法規規定所引發的胎壓偵測器更換潮，以及使用暖氣帶動用電需求再次上升，系統電第四季營收可望再攀高。

系統電表示，隨著全球的經濟活動逐漸開始回歸正軌，促使在生產用電量上的需求呈現急速上升的狀況，然而過去各國的主要供電來源不外乎為火力、風力、水力、天然氣，但由於近期在煤炭及天然氣的價格飆升，以及國際碳排放限制等因素，目前已有多國陸續出現缺電危機。

然而等疫情正式解除之後，用電需求將會再次達到顛峰，全球缺能的問題將有可能變得更加嚴重，在能源供應吃緊的狀況下，唯有提升儲能設備，才能幫助企業在追逐碳中和目標的同時，克服供電不足的困境。

系統電在儲能設備上也發展多年，過去為了能夠提升在儲能方面產品的多樣性，除了國內科技大廠常使用的大容量儲能櫃外，也針對企業在使用上的不同需求，提供較常運用到的一百度電分散式模塊儲能系統（Energy Brick），以及低度電的移動式儲能商品等，藉以達到節省使用空間及降低電池串聯可能造成的風險。

此外，透過不同容量的儲能設備穩定電力系統的使用效率，也可以滿足國內大型半導體廠以及未來工業電子的使用需求，呼應公司在ESG永續發展的目標。

系統電除了提供半導體大廠的儲能設備提供外，近年也積極拓展再生能源儲能應用版圖，希望藉由深耕儲能市場，再加上多種類儲能產品的優勢，在接下來限電危機以及永續環境發展趨勢下，搶佔龐大的儲能商機。

而系統電近期除了在儲能設備上的穩定成長外，公司另一主力營運動能的胎壓偵測器（TPMS），由於歐美冬季換胎法令規定的期限即將到來，以及第三季車市回溫，全球電動車出貨量大增的影響下，進而促使胎壓偵測器的需求大幅上升，未來兩個月更將有機會達到需求巔峰，第四季營收成長可期。

(時報資訊)

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