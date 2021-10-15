台股多日挑戰16,500點未成，電子股因大立光（3008）及聯發科（2454）等重量級指標股紛破底，人氣再衰退，14日電子類股成交值比重掉到46.35％，較前一日滑落6.16個百分點，掉落至五成以下。

(時報資訊)

#電子股 #大立光 #聯發科

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