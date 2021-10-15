在各國政府支持下電動車日漸普及，今年前七個月全球累計銷售量已超過去年全年總和。隨著電動車產業崛起，相關投資商品也順勢發展。
證交所表示，包含上月掛牌的中信綠能及電動車ETF（00896）在內，今年新上市九檔ETF之中有三檔結合電動車主題，目前合計規模超過250億元，另外還有兩檔聚焦電動車的ETN，提供投資人多樣選擇。
(時報資訊)
在各國政府支持下電動車日漸普及，今年前七個月全球累計銷售量已超過去年全年總和。隨著電動車產業崛起，相關投資商品也順勢發展。
證交所表示，包含上月掛牌的中信綠能及電動車ETF（00896）在內，今年新上市九檔ETF之中有三檔結合電動車主題，目前合計規模超過250億元，另外還有兩檔聚焦電動車的ETN，提供投資人多樣選擇。
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