昔日大立光（3008）與千金股聯發科（2454）雙寫低點，14日股價收最低點1,970元跌80元，為2016年1月25日來首見跌破2千元大關；聯發科近來利多連發，9月及第三季營收均創歷史單月新高、10月26日將召開線上法說會，但近日股價卻跌不休，14日收840元跌22元，為今年1月11日來收盤新低。
大立光9月營收小幅回溫至41.72億元，呈現月增、年增，但累計前九月仍年減16.58％，第三季利率跌破60％，創近五年新低，14日外資賣超235張，股價收最低點1,970元跌80元，為2016年1月25日、即五年八個多月來新低。
大立光不但退居高價股老四，如今跌破2千元大關，台股2千元俱樂部以上，退居至只剩下矽力-KY收3,955元、信驊2,260元、力旺2,040元三檔。
大立光股價從2016年1月盤中最低點1,790元起漲，股價一路過五關斬六將，一路突破2千元、3千元、4千元、5千元及6千元，2017年8月最高衝上6,075元，短短約一年半的時間飆漲2.39倍。
而也從當時的歷史高點回落，如今一蹶不振，四年多來跌幅約67.5％。
聯發科從這波約9月29日之後，遭到外資大舉提款，14日大賣超3,097張，累計波段賣超15.459張，引發股價重挫，近四個交易日股價重挫長黑，不但摜破所有均線，連年線最後防守線也破了。
聯發科前九月營收已超越去年，獲利成長可期，近日宣布推Wi-Fi 6/6E Filogic系列新品，將搶宅家防疫商機，此外，10月26日法說會到底會釋出什麼訊息，市場正高度關注。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：