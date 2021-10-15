昔日大立光（3008）與千金股聯發科（2454）雙寫低點，14日股價收最低點1,970元跌80元，為2016年1月25日來首見跌破2千元大關；聯發科近來利多連發，9月及第三季營收均創歷史單月新高、10月26日將召開線上法說會，但近日股價卻跌不休，14日收840元跌22元，為今年1月11日來收盤新低。

　大立光9月營收小幅回溫至41.72億元，呈現月增、年增，但累計前九月仍年減16.58％，第三季利率跌破60％，創近五年新低，14日外資賣超235張，股價收最低點1,970元跌80元，為2016年1月25日、即五年八個多月來新低。

　大立光不但退居高價股老四，如今跌破2千元大關，台股2千元俱樂部以上，退居至只剩下矽力-KY收3,955元、信驊2,260元、力旺2,040元三檔。

　大立光股價從2016年1月盤中最低點1,790元起漲，股價一路過五關斬六將，一路突破2千元、3千元、4千元、5千元及6千元，2017年8月最高衝上6,075元，短短約一年半的時間飆漲2.39倍。

　而也從當時的歷史高點回落，如今一蹶不振，四年多來跌幅約67.5％。

　聯發科從這波約9月29日之後，遭到外資大舉提款，14日大賣超3,097張，累計波段賣超15.459張，引發股價重挫，近四個交易日股價重挫長黑，不但摜破所有均線，連年線最後防守線也破了。

　聯發科前九月營收已超越去年，獲利成長可期，近日宣布推Wi-Fi 6/6E Filogic系列新品，將搶宅家防疫商機，此外，10月26日法說會到底會釋出什麼訊息，市場正高度關注。

(時報資訊)

#大立光 #聯發科 #台股 #法說會

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀