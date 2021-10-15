外資14日轉買34億餘元，個股操作成市場焦點，據統計，外資10月1～13日賣超，但14日翻多買超逾2千張以上個股有鴻海（2317）、國泰金（2882）、面板雙虎、DRAM雙雄、鋼鐵及散裝航運股等15檔個股，約電子及傳產股勢均力敵。
10月來台股共有九個交易日，只有10月7日賣超238.03億元，接下來就是14日小買超34.3億元，其餘七個交易日都偏空賣超，累計10月至14日止外資共賣超956.45億元。
外資對個股操作動向，更是市場關注的焦點，投資專家指出，依過去外資操作習性來看，連續買超股或累計買多後，可能轉為賣超，連賣後也可能轉為買超，篩選10月1～13日外資賣超1千張以上，但14日轉為買超2千張以上計有15檔個股。
這15檔個股依14日買超高至低股包括：群創買超近4萬張，華邦電、南亞科都各1萬張以上，華新、國泰金、四維航、益航、宏碁、欣興、鴻海、大成鋼、慧洋-KY、台航、友達、東和鋼鐵等，明顯集中在面板雙虎、DRAM雙雄、鋼鐵及散裝航運股，另也分散在組裝大廠、ABF載板、電線電纜及金控等各產業龍頭股等。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，目前影響第四季資本市場主要有兩大因素，一是，美國已經確認將於11月底決定縮減購債規模，預計明年可望朝向升息之路，此將影響全球資金自新興市場回流美國，造成美元逐漸升值的可能。
其二，中國政府調漲電價，加上限電措施將影響到製造業於中國內部所設的生產基地，影響上游原物料的供應以及生產。
(時報資訊)
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