專攻奈米藥物與劑型開發的巨生醫（6827）預計10/19登錄興櫃，每股參考價35元。總經理王先知14日在法說會中表示，旗下用於肝細胞癌診斷的MPB-1523、用於缺鐵性貧血的MPB-1514，2020年已完成臨床II期、IIa試驗收案，預計年底到2022年陸續啟動授權；而MPB-1734抗癌藥物新劑型，則規劃第四季在台、美展開一/二期收案。

由富邦證券輔導巨生醫公司，成立於2014年，是由工研院奈米國家計劃衍生的奈米藥物開發平台新創公司，目前工研院持股20％，中橡集團4.2％，漢通8％，中化（1701）集團5.4％、萬豐資本18.8％。

王先知表示，巨生醫擁有「奈米微粒」及「奈米微胞」兩個技術平台，目前已有多個產品，進入臨床試驗階段，更有三個產品在美國臨床中，包括MPB-1523、MPB-1514，及用於惡性腫瘤單一療法的MPB-134，除洽談授權外，也力拚2025年、2026年取得藥證上市。

就營運展望來看，巨生醫預期短期（按：指兩年內）能執行MPB-1734一/二a臨床、MPB-1523、MPB-1514授權，並推動三期臨床、推動MPB-2043淋巴影像進入臨床二期。

中期（按：指三到四年）與Stanford大學完成RD-002細胞治療與前期實驗一起推動臨床、推動RD-001/RD-003/RD-004進入臨床試驗。

長期（按：指五年後）則是進入免疫療法與細胞治療趨勢，持續利用「奈米微粒」及「奈米微胞」兩個技術平台開發新產品。

王先知表示，主攻缺鐵性貧血的MPB-1514，2020年已完成FDA臨床IIa試驗收案，預估該市場2028年可達42億美元，年複合8.5％。由於MPB-1514是目前市面唯一非醣類製作的注射型鐵劑，2a實驗沒看到血磷降低問題，且在更低的劑量下即達到治療標的，預計再做一個小的2b臨床試驗，就會進入三期臨床。

另外，MPB-1523已於2020年完成FDA臨床二期，是非重金屬製成針對檢測肝細胞癌的MRI顯影劑，避免了Gd重金屬沉積與引發腎病變的疑慮，可以讓肝臟影像判斷良性或惡性，達到早期診斷的需求，未來可應用在健檢。

執行副總許源宏表示，巨生醫全球市場授權已啟動，日本、歐洲、印度、美國都有對象在洽談，中國進度最快，預期很快就會開花結果，屆時將與夥伴攜手進行三期臨床試驗。

(時報資訊)