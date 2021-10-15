樺漢（6414）14日宣布與Google Cloud策略合作，共同推動製造系統轉型，並打造創新產品、服務及工業製造模式，聚焦智慧城市、智慧製造、智慧零售、金融服務等核心產業，並規劃與國際前20大一線客戶共同導入智能物聯網（AIoT）平台服務，預料在智慧製造領域將率先看到成果。

樺漢董事長朱復銓表示，樺漢啟動轉型計畫，致力成為AIoT雲端服務公司，將在雲軟硬智慧平台發展出能夠顛覆ODM產業的嶄新商業模式，藉由Google Cloud提供的所有基礎架構、平台與專業技術，進一步強化目前設計製造服務工作流程，並開發新的雲端產品、服務及解決方案。

朱復銓指出，樺漢跟Google Cloud策略合作，將結合德國子公司康創在品牌通路優勢，以及帆宣系統整合應用，不僅能夠為合作夥伴和客戶提供數位化監控、維護及控制製造設備與流程的服務，還可提高元件數據價值，即時優化其廠房設施與工作流程。

樺漢總經理蔡能吉表示，新冠疫情爆發，已大幅改變企業營運模式，也推動數位轉型加速發展，在數位化、雲端化的過程中，將創造許多新產品、通路及新商業模式，像是工業物聯網、邊緣運算、VR/AR或是5G等，都是積極布局機會。

事實上，樺漢先前才以私募方式與聯發科、威盛進行策略投資，此次，再度攜手Google Cloud，共同簽署MOU，其目標都是聚焦在未來AIoT應用所衍生出的市場商機，將雲端、軟體、硬體串接成一條龍服務，涵蓋領域包括智慧製造、智慧零售、金融幅度等十大高利基市場，且已與許多國際一線客戶正接洽當中，預期智慧製造應用可望率先發酵。

朱復銓透露，Google目前開發的穿戴式裝置主要鎖定一般消費型市場，但新一代產品樺漢也會加入計畫，針對免手持工業作業設計穿戴式電腦－Glass Enterprise Edition 2，並開發符合Google Meet標準的硬體設備與相關周邊裝置。

(時報資訊)

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