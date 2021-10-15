USB Type-C在英特爾（Intel）、超微（AMD）力推帶動下，使智慧手機、平板電腦及筆電都掀起Type-C熱潮，後續又有歐盟推動統一USB接口規格，高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）鎖定這塊商機，宣布推出新款Type-C的線性中繼器（linear redriver）。

法人指出，譜瑞-KY該款產品目前已進入量產階段，後續出貨動能可望大啖Type-C高速傳輸大餅。

譜瑞-KY宣布推出Type-C線性中繼器新品，可改善USB 3.2與DisplayPort 1.4a等高速傳輸介面在Type-C內部傳輸訊號的完整性。該款線性中繼器新品最高可支援到USB 3.2 Gen2x2的20Gbps傳輸速度。

據了解，由於USB或DisplayPort等高速傳輸介面的傳輸訊號不斷加快，使訊號傳輸容易遞減，因此需要訊號中繼器藉以強化訊號完整性，且隨著傳輸訊號加快，未來訊號中繼器有望導入筆電、平板電腦等行動裝置，打破當前僅伺服器、資料中心需要中繼器的格局，讓中繼器市場快速擴大。

法人指出，譜瑞-KY該款產品目前已經進入量產階段，同時新一代產品則進入送樣階段，未來將有望攻入智慧手機、平板電腦等行動裝置市場，替譜瑞-KY帶來新營運動能。

事實上，目前Type-C介面在英特爾、超微等PC平台大廠力推帶動下，使筆電市場都掀起Type-C熱潮，全球前五大筆電品牌都開始導入Type-C接口，統一充電孔、資料傳輸及影像傳輸等介面，且當前歐盟正力推智慧手機、筆電及平板電腦等裝置皆統一使用Type-C接口，使Type-C有望全面一統USB接口。

除此之外，譜瑞-KY的9月合併營收達18.09億元、月成長5.6％，創單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長21.7％。累計2021年前三季合併營收為145.89億元、年增32.5％，寫下歷史同期新高。

法人看好，譜瑞-KY在2021年順利搭上遠端商機，推動全產品出貨動能強勁，且譜瑞-KY由於先前成功併購睿思科技，使USB高速傳輸IC產品線布局更加全面，後續有望續啖蘋果、非蘋陣營商機。

(時報資訊)

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