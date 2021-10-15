台驊投控（2636）股價自7月初321元高峰滑落，在短線跌深後，多方企圖在120元以上築底，連續打底七個交易日短底成型，多方見機不可失奮力拉起，14日上漲12.5元、收在漲停價138元，吸引7,036張買單高掛漲停追價，由於進入超跌段，KD指標落在44.53、33.49低檔，短多仍有反攻勝算。
橫跨海空陸業務有助多元收益、分散風險。9月底受到大陸限電限產、新運力投入，美西線海運運價帶頭回檔，同時空運進入電子產品出貨旺季、海轉空貨量增加，帶動運價上揚，此消彼長互補，讓台驊9月營收仍保持成長；展望10月營運，空運業務受惠運價續漲，海運業務端視大陸出貨運量變化對運價的影響而定。（邱莉玲）
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