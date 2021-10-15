第一銅（2009）受惠國際銅價反彈上揚，加上出貨暢旺，14日股價表現突出，終場大漲2.8元收在44.1元、漲幅6.87％，成交量8,535張。以技術面看，雖股價上揚但仍屬空方格局，量能略顯不足，嘗試42元附近築出底部，暫以跌深反彈視之，上檔54.8元有壓。

隨著半導體與汽車景氣復甦，9月合併營收2.92億元、月增6.33％、年增47.30％，前三季合併營收23.35億元、年增42.55％。近日來國際銅價反彈上揚，最新現貨報價9,844.25美元附近，且接單出貨持續穩定，單月出貨量維持1,200公噸水準；今年出貨量預估可達到1.52萬公噸、年增25％。（林憲祥）

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