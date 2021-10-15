高端（6547）新冠肺炎疫苗二期期中分析數據，已由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表。就數據顯示，推估保護力80～90％。

《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但影響指數分數優異（Impact Factor：30.7），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。

專家指出，一般專業國際期刊，影響指數分數如果能達10以上，就很不錯，而《刺胳針呼吸醫學》能達30.7，即可見其份量，而高端新冠疫苗二期數據能獲該期刊認證，且保護力與國際知名已上市的新冠疫苗不相上下，也激勵14日股價直奔漲停。

專家表示，目前國際法規聯盟ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗；此次高端於《刺胳針呼吸醫學》發布的數據，運用了WHO/NIBSC國際血清標準品進行免疫生成性數據的比對參照，並藉由澳洲學者D. Khoury Curve及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標（Correlate of Protection，CoP）推估，預期高端新冠肺炎疫苗的保護力為八～九成區間。

該篇期刊藉由這些原始數據的發布，更可對於全球新冠肺炎疫苗的免疫橋接，提供具體的參照基礎。高端疫苗所執行的擴大二期臨床試驗規模近4,000人，並非傳統數百人的第二期臨床試驗，具有指標性意義。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意