全球傳動（4540）、直得（1597）兩家傳動系統元件廠，持續接獲自動化設備、產業設備、半導體、電子及醫療等產業訂單，年底前訂單滿載，訂單能見度至少看到2022年第一季，前三季合併營收均超越2020年。法人預估，兩公司2021年的合併營收有機會挑戰史上新高。

上銀（2049）大陸蘇州廠9月27日至30日配合當地政府停電政策，與十一長假調休，致使上銀9月合併營收無法超越8月，但仍創同期次高，前三季合併營收也改寫同期次高。

直得9月合併營收1.74億元，年成長54.03％，創同期新高；前三季合併營收14億元，年增36.05％，勝過去年度合併營收13.83億元。全球傳動9月合併營收攀升至3.49億元，年成長78.77％，創同期歷史新高；前三季合併營收24.98億元，年增27.51％，改寫同期次高。

直得及全球傳動兩公司生產基地都在台灣，目前大陸經銷商及客戶端尚未受限電影響。全球傳動表示，會密切關注大陸持續限電，是否影響終端客戶投資意願而導致資本支出減少。

全球傳動持續接獲自動化設備、產業機械及新能源等產業訂單，年底前訂單滿載，目前下單至少五～六個月才能交滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，訂單能見度看到2022年3、4月。

直得接獲半導體、自動化設備、電子、醫療及部分工具機產業訂單，年底前訂單全滿載，訂單能見度看到2022年第一季。

全球傳動指出，為反映原物料成本上漲，8月下旬全面調漲滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件產品報價10％，帶動9月合併營收創同期新高。全球傳動大陸經銷商及設備商客戶生產現階段生產並未受大陸限電影響，漲價效應會帶動全球傳動第四季營收持續增長，有機會勝過第三季。

法人預估，全球傳動2021年營收有機會挑戰34億元，締造史上新高，EPS上看3元以上。直得2021年營收有機會挑戰2018年20.79億元史上新高。

(時報資訊)

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