瀧澤科（6609）上半年EPS為1.07元，超越2020年度0.27元，瀧澤科總經理戴雲錦14日表示，第四季歐美市場需求明顯好轉，已開始接2021年第一季訂單，下半年營運比上半年好，第四季營收可望優於第三季，2022年工具機產業景氣也會比2021年好。
法人預估，瀧澤科2021年合併營收可望突破30億元，改寫歷史次高；EPS至少2.5元；2022年合併營收有機會超越2018年33.02億元，締造史上新高。
瀧澤科上半年接獲大陸三一重工集團大型車床大單，9月起出貨，9月合併營收2.62億元，改寫同期次高，年成長62.67％；前三季合併營收21.78億元，年增39.54％，該筆訂單最後一批預計明年元月出貨。
戴雲錦14日出席法說會表示，瀧澤科生產臥式及立式CNC車床、PCB鑽孔機，銷售以CNC車床最多、占比達81％，毛利率較高；幫日本瀧澤代工占比15％、PCB鑽孔機僅1％。因應電動車發展趨勢，瀧澤科研發工具機朝大型化、複合化及智慧化等發展。
戴雲錦指出，前三季表現最好的是台灣市場，營收占比24％、亞洲市場營收占比57％、歐洲14％、美國5％，第四季起，歐美市場景氣復甦，對工具機需求也明顯增溫，，瀧澤科目前開始接明年第一季訂單，交期至少四個月，第四季整體營收比第三季好。
(時報資訊)
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