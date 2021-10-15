台苯（1310）14日召開股東臨時會進行董事改選，期間因有股東表達延長投票時間，加上發生美好實業委託書徵求投票疑慮，導致董事改選結果直到12點半後才出爐。公司派比起原本七席董事再增加二席，搶下九席董事（包括三席獨董全拿）大獲全勝，市場派董事席次則腰斬，從四席縮至二席，原有一席獨董也因配票策略干擾落選。
台苯董事長林文淵表示，公司派這次除持股領先，在委託書徵求取得30％（市場派僅個位數）、外資持股也獲九成支持，顯示公司派經營獲肯定，他並承諾自己絕對不會做違法的事情、不怕被監督。
林文淵表示，這次改選基於董事會穩健原則，配票改以爭取獨董為主，加上市場派配票策略稍有不同，導致改選結果比預期好，即使加計會中保留之爭議票數，對選舉結果也不會有改變，這次市場派對改選的一系列操作無關經營權之爭、只是意氣之爭。
台苯股臨會在9點半召開，僅兩個議案，投票階段30分鐘截止之際，因股東表達需延長時間，再度延長30分鍾；其後，計票階段又發生美好實業少了1張票、而後這張票又出現，但卻因汙損變成廢票，由監票人、雙方律師進行驗證封存，以備日後股東採取法律訴訟行動護權，且將美好實業徵求的委託書權數剔除，重新計票。
台苯董事改選結果，公司派當選董事包括台苯投資代表人林文淵、陳柏元、陳建甫、李勝琛，金智富投資代表人王炯棻；三席獨立董事簡金成、黃瑞沐、林郁昌，也由公司派全拿。市場派則為開疆公司代表人彭華幹、安慶開發公司代表人劉正元當選。
另外，股臨會出現插曲，林文淵說，美好實業公開徵求11席，結果只投10人，是股務驗票發現有問題；台苯律師指出，按照相關法律規範，徵求權數應不予計算。其實，算不算美好實業徵求權數，都不影響結果。
談到台苯本業表現，林文淵指出，自己在任時已把不好的投資都砍掉；台苯上半年獲利，但第三季在疫情及供過於求的狀況下，營運恐出現虧損，不過10月已看到SM價格回來、利差翻正，相信第四季會營運回升。
(時報資訊)
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