中鼎（9933）至8月底止的在建工程達3,162億元，已突破歷史新高。公司指出，一直到2025年，國內潔淨能源、美國再生燃料、大陸煉油石化，國內水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技擴廠等領域的潛在商機，高達6,000億元以上；預期未來五年，營運成長無虞。

中鼎10月聯手法商阿爾斯通（Alstom）集團，承攬台北捷運「南北環線機電系統工程統包案」，合約金額約255.15億元；稍早於9月間攜手德商西門子能源，承攬「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」。市場預期中鼎在建工程金額年底前，仍會持續新高。

中鼎強調，該集團是國內唯一有能力執行天然氣氣化設施與儲槽統包的工程公司。在2025年，包括永安接收站、台中接收站等天然氣接收站相關設施，潛在商機就有約1,500億元。至於美國市場，由於拜登政府強力支持綠能環保產業，美國多州政府祭出再生燃料的獎勵政策，預計商機約新台幣150億元。

而2019年到2025年，國內有多座再生水廠新計畫、高科技園區也積極規劃再生水處理廠；政府則規劃在桃園、新竹、嘉義、台南、高雄等地，新增五座含投資／興建／營運工作的海淡廠計畫，整個潛在商機也超過1,000億元。

未來三年，國內預計有九座都市廢棄物焚化廠新建、整改或擴建計畫，擬採投資／興建／營運模式發包；中鼎強調，這些計畫潛在商機約1,400億元，是集團積極爭取的標案。

台灣半導體龍頭持續擴充產能，至2023年將投資1,000億美元建置產能。台灣電子廠布局南向國家建立新供應鏈，預計投資東南亞10年破百億美元；為爭取高科技市場商機，中鼎表示，集團有從規劃設計、廠房興建、無塵室等全方位服務的優勢，並可結合海外據點，追隨台商擴展全球。

中鼎前三季合併營收474.11億元，年增21.81％，受惠在建工程帶動，市場預期，中鼎今年營運可望營收、獲利雙升。

(時報資訊)

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