台灣百和（9938）及百和興業-KY（8404）前三季稅後盈餘，聯袂創同期新高！台灣百和14日公布自結9月稅後盈餘1.27億元，EPS 0.43元，累計前三季稅後盈餘16.17億元、年增41.5％，EPS 5.43元，高於去年同期的3.84元，創同期新高。
百和-KY自結9月稅後盈餘4,476萬元、EPS 0.15元；累計今年前三季稅後盈餘10.79億元、年增188.4％，EPS 3.43元，優於去年同期1.19元，亦創同期新高。
台灣百和強調，公司9月每股獲利若不含百和-KY的房地產獲利貢獻，EPS剩下0.42元，前三季EPS若不含房地產獲利貢獻，EPS為4.38元。
台灣百和表示，旗下越南百和配合越南當地政府防疫政策，7月15日起暫時停工，符合「三就地」（就地生產、就地用餐及就地住宿）原則，來安排工廠訂單生產，10月2日結束「三就地」原則，7日起約42％員工投入產線生產，目前越南百和已有92.5％的員工，達防疫綠卡標準，可視需求隨時增加員工人數投產，預計10月下旬起，越南百和將進入出貨高峰期。
至於集團其他生產地，如台灣、印尼及大陸等地，9月起營運均處於旺月。
百和-KY指出，因疫情影響訂單需求，致使公司2020年營收減少，但伴隨許多國家疫情穩定，2021年訂單回升，公司9月及累計前三季營收聯袂增加，同時也帶動獲利成長。
台灣百和透露，若含房地產營收，前三季各廠營收占比，分別為旗下百和興業57％、越南廠與台灣廠均為17％、印尼廠6％、北美2％及大陸其他1％。台灣百和分析，因產品組合調整得宜，也帶動公司今年前三季營收與獲利同步增長。
台灣百和及百和興業分別於10月27及28日召開股東臨時會，討論旗下無錫百和織造公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並在上海證券交易所或深圳證券交易所，擇一市場掛牌上市交易。
(時報資訊)
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