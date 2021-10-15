塑膠薄膜電容廠華容（5328）搭上電動車商機，今年營運樂觀。14日股價震盪走高，終場上漲3.33％作收，收盤價15.5元，成交量約3,514張。
由於薄膜電容具有耐高壓、低耗損及壽命長的優點，廣泛應用在車用、PC/NB、航太、醫療、太陽能發電及工控產品中。以華容產品來看，在兩岸出貨中，電源相關模組占比約60％，綠能（含太陽能發電PV Inverter及電動車充電樁）約占10％，工控約占7％，歐美地區客戶則是以智慧電表居多，約占43％、工控約占13％。
遠距辦公及視訊等帶動薄膜電容需求，為因應客戶需求，華容投資人民幣1,200萬元擴產，估計產能增加約20％，整體來看今年營運展望樂觀。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：