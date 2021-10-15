塑膠薄膜電容廠華容（5328）搭上電動車商機，今年營運樂觀。14日股價震盪走高，終場上漲3.33％作收，收盤價15.5元，成交量約3,514張。

由於薄膜電容具有耐高壓、低耗損及壽命長的優點，廣泛應用在車用、PC/NB、航太、醫療、太陽能發電及工控產品中。以華容產品來看，在兩岸出貨中，電源相關模組占比約60％，綠能（含太陽能發電PV Inverter及電動車充電樁）約占10％，工控約占7％，歐美地區客戶則是以智慧電表居多，約占43％、工控約占13％。

遠距辦公及視訊等帶動薄膜電容需求，為因應客戶需求，華容投資人民幣1,200萬元擴產，估計產能增加約20％，整體來看今年營運展望樂觀。

(時報資訊)

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