滿手單也沒用，正文（4906）受缺料、限電影響，第三季營收意外呈雙減，展望第四季，正文直言第四季營收拚回升，仍有待大環境考驗。
第三季缺料議題稍減，積極備料的正文原本預期下半年在訂單滿手下，有望再締高峰，不料9月底又碰到大陸限電議題攪局，在驟不及防下，正文第三季營收意外呈雙減，僅達到55.37億元，表現不若上季的65.24億元及去年同期的67.52億元，分別呈季減15.1％、年減18％。惟累計前九月營收173.3億元，仍較去年同期的150.4億元，成長15.2％，並創下歷史第三高。
正文指出，限電問題在9月下旬突發，嚴格來說，大陸限電對正文營運的影響不大，因為大陸部分產能已移到越南，大陸廠原本就未滿載，稼動率僅七至八成，且廠內亦留有備援電力，儘管目前處於「做二停二」的狀態，但停二並非全日停，而是從早上七點停至中午十二點，僅停五個小時，透過產能配置和勞工工時調配仍可以因應，比較麻煩的是，停電可能帶來上游供應鏈供貨不順的問題，此部分的影響有多大？目前還在觀察。
展望第四季，正文指出，依據目前在手訂單言之，第四季營收應有機會回升，但因為大陸前波停電令僅提及此波限電令將先延續到10月18日止，後續政令會如何變化，還要再觀察，此外，疫情到冬天會不會重啟，也還有變數。
正文慨言，目前看來第四季的營收還是有機率比第三季好，但是不可諱言個體經濟還是敵不過大環境的考驗，第四季拚成長，還是要看大環境的表現。
(時報資訊)
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