受惠傳統旺季PCB需求強勁，鉅橡（8074）墊材出貨暢旺，帶動第三季營收創2018年第四季以來單季新高，展望後續公司看好IC載板、HDI等製程需求強勁，訂單能見度明朗，惟缺工、限電、長短料等不確定因素需持續觀察，對整體營運維持審慎樂觀看待。

鉅橡九月營收1.19億元，第三季營收3.56億元、季增4.1％、年增5.37％，累計前九月營收達10.4億元、年增13.8％，創歷年同期次高。

鉅橡表示，第三季主要成長動能來自全球各品牌消費性電子陸續推出新品，以及中國十一長假前的備貨需求。

不過公司也提到，大陸實施限電政策，雖然鉅橡主要產能都在台灣，受到限電的影響極小，但對於上下游供應鏈可能造成的影響，仍需要時間持續觀察注意。

法人表示，受益於PCB、IC載板等需求強勁，機械鑽孔製程對墊板的需求增加，目前鉅橡在手訂單滿，能見度可看向明年第一季，若缺工狀況能逐漸舒緩，樂觀看待該公司第四季營收有望續強。

除受惠PCB產業升溫，鉅橡多元布局有成、跨足建材市場，去年美耐板已達到損平，今年營收占比超過10％可貢獻獲利，公司看好後疫情時代來臨，商用室內裝修需求會逐漸復甦，加上產品具性價比優勢，預期明年客戶採用增加，樂觀看待明年美耐板貢獻可望持續成長。

展望全年，鉅橡表示，雖然第四季PCB相關供應鏈按庫存週期進入調整階段，但5G、HPC等新應用需求暢旺，軟板、軟硬結合板、HDI、類載板、IC載板等多項製程受惠，加上PCB大廠因應5G、電動車等趨勢擴建產能，預期高階製程的PCB墊材需求將持續成長，排除缺工、缺料、中國限電政策等不確定因素，對於全年營運展望審慎樂觀。

(時報資訊)

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