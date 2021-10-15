手遊營運商真好玩（8491）董事長周玄昆表示，日前推出新遊戲《T1：失落神境》，上線人數、遊戲留存率、付費率等表現超出內部預期，將在10月完整貢獻單月營收，預計第四季再針對全球遊戲市場推出英文版。法人預估，真好玩第三季累計營收達2.42億元，在行銷費用大幅減少下，獲利動能將可望延續第二季，在新遊戲帶動下，真好玩全年轉盈有望。
真好玩9月底推出新款MMORPG遊戲《T1：失落神境》，遊戲在事前預約時就受到玩家喜愛。真好玩9月營收為6,210萬元，月減17.66％，主要是因為舊有遊戲營收減少，致使真好玩9月營收較前月呈現下滑。
不過，《T1：失落神境》9/29推出後，將有望在10月開始完整貢獻營收，為真好玩第四季營運挹注新動能。
周玄昆表示，海外市場是今年公司營運重點方向，《T1：失落神境》將在第四季推出英文版搶攻全球市場。而除了將把新遊戲推向國際市場以外，明年初也將進軍韓國，推出知名日系幻想MMORPG大作，透過高知名度的IP來擴大用戶獲取量，拓展海外營運規模。
以整體下半年來看，期望可以延續第二季的動能，除了在行銷投放上做調整以外，也爭取到新作優於市場的原廠分成條件，通路折扣等，加上Google Play推薦遊戲的免費資源，將有望拉抬真好玩獲利表現。
周玄昆表示，今年下半年將以擴建營收規模並建構自主產品多元性為目標。目前擴大自研產品的投入，除全面招攬開發人才以外，也將透過結合知名IP開發手遊，目前團隊開立五款遊戲項目，未來將陸續推出。年底將以知名IP「吞食天地」新手遊為主，率先在市場測試，預計正式推出時間將落在明年上半年。未來還有一款針對歐美市場的策略卡牌遊戲、一款針對華人市場設計的RPG遊戲準備推出。
此外，除台灣市場外，真好玩表示，接下來也將擴大海外市場的產品營收規模。周玄昆表示，上半年海外貢獻已大幅成長，下半年將積極籌備明年初再戰韓國，拓展海外營運。
(時報資訊)
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