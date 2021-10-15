隨著消費性電子旺季到來，拉貨動能挹注下，軟板上游軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹（8039）、亞電（4939）第三季營運持穩，展望後續，業者表示，受限電、長短料等因素影響，供應鏈節奏打亂，不過整體需求變化不大，仍看好下半年會是傳統旺季表現。

台虹九月營收8.64億元，第三季營收26.86億元、略優於去年同期，創2018年第四季以來單季新高，累計前九月營收達72.6億元、年增14.5％。法人表示，第三季成長動能主要來自中系客戶需求回溫，以及美系客戶新產品推出，但受到長短料的影響，影響從筆電、平板延伸到手機上，今年新品挹注的動能相較往年沒那麼強勁，不過整體需求變化還不大，預期下半年仍是旺季水準。

台虹今年亮點來自美系新機電池相關軟板材料，台虹取得不錯的斬獲，以及第四季於兩岸，包括台灣高雄和中國如東都有新產能擴充。全年來看法人認為，新產品和新產能同時帶來成長動能，預期台虹今年營收維持兩位數以上成長的看法不變，且產品組合轉佳之下，獲利成長幅度有望更大。

台虹近年積極布局高頻高速、快充/無線充電、細線路細間距多層板等產品，尤其高頻高速材料的部分，MPI今年在非手機產品上發揮效益，明年有望進一步切入手機，同時公司也在積極切入LCP。

亞電九月營收1.96億元、月增8.75％、年減0.86％，維持連續三個月月成長，第三季營收5.45億元、年增3.5％，同樣創2018年第四季以來單季新高，累計前九月營收達14.6億元、年增18.8％，為歷年同期次高。

亞電表示，旗下江蘇昆山廠區雖然未在限電區域內，不過影響範圍有限，庫存水位充足可支應客戶短期訂單，此外，東台廠已順利完工啟用，新廠位在限電範圍內，可調配部分訂單至新廠生產因應，保持生產彈性。展望後續，公司表示，看好整體消費電子、智慧手機市場需求仍在，近年亞電也積極拓展高階應用，另外，面對中國電力短缺問題，除持續密切觀察，也有東台新廠能適時因應，對於後續營運仍可維持正向看法。

(時報資訊)

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