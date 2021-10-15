＊法說會：宏碁、毅嘉

　＊增資股買賣：安馳、中菲行、亞通、康全電訊

　＊SPO申購抽籤：易飛網

　＊注意股票：永光、三晃、宏旭-KY、聯電、圓剛

　、京元電子、陽明、揚明光、如興

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：中鋼構、

　虹揚-KY

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：皇普

　、驊訊

　＊暫停融券賣出：康普、同協

(時報資訊)

#股市備忘錄 #宏碁 #安馳 #毅嘉

個股觀測

優良
持平
注意

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