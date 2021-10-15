櫃買市場隨大盤震盪走勢，低檔買盤承接積極，支撐櫃買指數守年線關卡震盪，中小型股輪動；發行面近期持續申請上櫃，繼9月力士科技（4923）、廣閎科技（6693）等四家申請案後，10月又新增明係（6804）、千附精密（6829）、信實（6721）、寶德（3349）等四家趕送件，累計近一個月達八家申請案，已經超越前八月的六家公司。

10月5日加權指數回落到16,162點低檔反彈，當日櫃買指數更跌破年線觸及191.82點低檔後反彈，本周雙十節後先連兩日下跌，14日震盪收198.27點、守住年線197.19點。

14日的三大法人淨買超17.18億元，其中外資買超20.71億元，投信及自營商各調節1.03億元、2.49億元。

雖然9月來櫃買市場震盪整理，但發行面上櫃案送件持續熱絡，從9月17日的北鉅科技-KY申請上櫃案，9月底一舉湧入廣閎科技、晶呈科技、力士等三家公司申請上櫃案。

10月來到14日僅九個營業日，即有千附精密、明係兩家在8日送件，信實、寶德兩家在13日送件，累計近一個有八家公司申請上櫃案，已超越今年前八月的六家公司申請上櫃案，也使得今年累計申請上櫃案快速增加達到十四家。

櫃買今年申請上櫃案中，已有凌陽創新、安格、華景電通、振宇五金等四家掛牌買賣，另穩得及聯發國際兩家已取得櫃買同意上櫃契約，可望在第四季掛牌買賣。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意