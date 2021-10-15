台股量縮盤整格局持續進行，電子族群欲振乏力，加上美國勞工部13日公布的消費者物價指數（CPI）再攀高點，通膨持續時間恐較預期拉長，前期漲幅不大、業績超出預期的低位價值股包括遠東新（1402）、中鋼（2002）及南亞（1303）等15檔個股，因具備一定防禦性，可望吸引資金進駐。
大盤近5日平均成交值僅2,756億元，交投轉淡，買盤縮手觀望台積電14日盤後法說外，國際股市震盪盤整也讓台股難以獨強，加上原物料價格持續堅挺，通貨膨脹隱憂仍在，且企業墊高的成本也讓第三季財報備受矚目，尤其是受影響較深的中游製造業，成本上漲反應到毛利率有延後現象，第四季能否轉嫁成本成為個股課題。
法人認為，儘管大盤短線有望在震盪中逐步走穩，但面向第四季，放平投資心態尤為重要，雖成長型股票盈利仍處高位，但美國聯準會（Fed）年底前縮減購債機率居大，市場也對成長型個股操作偏於謹慎。
相反而言，抗通膨的價值股投資機會浮現，第三季營收搶眼、漲幅不大的價值股具備一定防禦性，以市值大於千億元的藍籌股觀察，遠東新、永豐金、彰銀、潤泰新、中信金、台新金、亞泥、合庫金、第一金、華南金、台化、兆豐金、中鋼、玉山金及南亞等15檔個股股淨比偏低，且具一定殖利率優勢，可望成為資金避風港灣。
統一投顧董事長黎方國指出，考量Fed會議紀要提到縮減購債可能時程，以及企業獲利增速放緩，短線國際股市震盪難免，加上外資連續賣超台股，技術面線型偏空，近期建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。
萬寶投顧董事長朱成志表示，台股基本面不差，卻持續面臨融資減肥、外資續站賣方的人氣退潮窘境，但當前通膨現象其實只是疫情獲得控制，經濟復甦過程的雜音，籌碼面的沉澱也非壞事，年終前只要國際上沒有重大變數，內資軋外資的戲碼將有望上演。
(時報資訊)
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