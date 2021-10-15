網購千金富邦媒（8454）擺脫大股東賣股負面消息干擾，14日挾瑞銀證券升評「買進」威力，強勢反攻漲停板，網家（8044）則提前開打雙11大戰，獲得瑞信證券給予「優於大盤」投資評等與200元高檔股價預期，網購雙雄掀起的內需消費行情，正蠢蠢欲動。

瑞銀證券非科技產業分析師陳玟瑾指出，富邦媒先前因評價偏高、大股東出脫持股等因素，導致股價回落一段，然隨負面消息告一段落，五倍券也能用在網購平台上，將有助刺激富邦媒營收增長，加上富邦媒擴張物流能力，更能支撐2023年起的營收成長性，可說短中長期營運力道具足。

瑞銀證券升評同時，將富邦媒合理股價預期由1,825元，調高至1,920元。摩根大通證券亦高度看好富邦媒市占擴大，尤其搭配留住客戶的強大能力，將替營運創造高度成長，推測合理股價是更樂觀的2,100元；外資圈最高者，則是大和資本的2,250元。

陳玟瑾指出，政府最新發放的振興券可適用於網購平台，是富邦媒近期營收的催化劑。回顧前次發放三倍券經驗，台灣零售銷售2020年下半年成長3％，比2018～2020年的年複合成長1％來得出色，預期在這次振興五倍券，搭配雙11、雙12消費節慶來臨助威下，將使富邦媒第四季營收表現超乎預期，伴隨活躍會員加速成長，2022年起的營收也將會更耀眼。

瑞信證券台股策略分析師許忠維針對網家指出，放眼網家2022年營運，當2022年中完成大型自動化配送中心後，其B2C部門營運將見到顯著進步，同時，網家的金融科技（fintech）部門營運好轉速度比預期更快更強。外資估算，網家2022年獲利將大增逾七成，每股純益5.09元。

中信投顧補充，先買後付（BNPL）為近年來新興的付款、小額借貸方式，在海外市場方興未艾，策略結盟與併購潮將持續。網家日前宣布投資21世紀數位，表示將力攻高達700萬的金融小白提供BNPL服務，並藉由21世紀數位老本行已有之數據庫作為後盾，降低信用違約風險。

(時報資訊)

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