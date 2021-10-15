台股跌深，法人「狂抄底」！台股資金14日回流跌深股，股價「打到骨折」的貨櫃三雄「絕地大反攻」，陽明（2609）獲法人連三日買超3.82萬張，股價漲逾4％；記憶體華邦電（2344）、南亞科（2408）也獲逾萬張買盤加持，12檔9月來跌逾一成「跌深股」法人按讚、領軍反彈。
法人指出，第三季財報公布在即，航運、鋼鐵、面板、記憶體、IC設計等指標股跌勢慘重、本益比偏低，短線有望出現技術性反彈，投資人可進場搶短。
台股14日開高走低，在個股追價乏力、逢高調節賣壓沉重下，大盤漲勢盤中收斂，加權指數連四個交易日苦吞黑K棒。法人指出，台股反彈量能無法放大、股價上漲延續性不足，市場呈「類股輪動格局」。
統計14日股價上漲、9月來跌幅逾一成、三大法人買超之個股，共有群創、陽明、華邦電、南亞科、台玻、華新、萬海、四維航、燁輝、台半、益航、台驊投控等；傳產股以航運、鋼鐵為大宗，電子股則有面板、記憶體等「苦主」，均在法人買盤助攻下「喘口氣」。
群創、陽明、華邦電、南亞科獲法人敲進1.05萬至4.21萬張，14日漲幅落在2～5％，其中記憶體股華邦電、南亞科更上演「土洋合作」，三大法人齊站買方；台玻、華新、萬海、四維航、燁輝、台半、益航也有法人逾4千張買盤加持。
富邦投顧董事長蕭乾祥認為，大盤區間累計跌幅已大、下檔具年線支撐且技術指標低檔交叉，再啟彈勢機率高，投資人可挑選少量跌深股搶短。
元富投顧總經理鄭文賢也分析，隨第三季財報公布在即，上述個股股價跌深後，本益比相對不高，技術面隨時可望出現反彈。
貨櫃三雄自7月初高點一路下挫，大量散戶心碎認賠，惟隨股價下殺，長榮、陽明、萬海本益比已經大降至2.6、2.3、4.4倍。
股價明顯超跌下，14日強彈2.58％、4.41％、6.13％；外資也在「跳樓大拍賣」買進「船票」，連三日狂敲陽明3.82萬、萬海1.15萬張，唯獨9月營收月衰退的長榮14日遭反手賣超1.17萬張。
記憶體族群亦在外資唱衰下「一蹶不振」，華邦電、南亞科股價9月來重挫18.64％、10.54％，惟股價跌深外，市場也傳出受大陸限電影響，記憶體供應恐轉趨嚴峻，華邦電14日大漲5％，創7月中旬來最大漲幅。
(時報資訊)
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