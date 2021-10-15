受惠電動車市場成長帶動電池材料需求增加，美琪瑪（4721）營收連續三個月站上4億元大關，14日公布8月自結獲利，8月單月稅後純益0.35億元，年增119％，每股純益0.47元，累計前八月稅後純益2.05億元，年增132％，每股純益2.74元。

　全球電動車市場進入高速成長期，隨電動車成長帶動電池材料需求增加，主要原料鈷、鎳報價進入上漲軌道，電池正極材料廠美琪瑪今年以來營運快速成長，自7月起連續三月單月合併營收均突破4億元大關，連三個月單月營收年增率均逾一倍，重返成長軌道。9月營收4.83億元，月增20.2％、年增162.8％，創下歷史單月新高。累計前三季營收28.28億元、年增54.8％。

　美琪瑪去年受到疫情影響，電池材料出貨大幅下降，加上主要原料鎳、鈷報價同步下跌，影響業績，營收22.35億元、年減32.6％，EPS1.64元，亦為五年來低點，不過今年以來隨著電動車需求帶動電池材料出貨增溫，加上鈷、鎳等價格反轉上揚，低價庫存帶動獲利上升，第三季以來，7月ESP0.39元、8月更達0.47元。

　美琪瑪硫酸鎳、硫酸鈷產能大致維持在2.6萬噸、0.4萬噸，電池材料主要受到鎳價影響，法人預期，電動車強勁成長，三元鋰電池需求大幅提高，加上鎳價相較鈷價為低，使三元鋰電池朝向「高鎳化」邁進，電動車將成為未來推動鎳需求的主要動能。

　法人指出，市場整體鎳供需缺口仍大，美琪瑪在電動車產業的帶動、鎳價上漲下，下半年電池材料部門營收較上半年有四至五成成長的潛力，因低價庫存及出貨成長，下半年毛利成長幅度更大。至於PTA觸媒出貨量維持穩定，且受惠於鈷價上揚，有望使營收及獲利同步攀升。

(時報資訊)

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